Collboni entrega 25 Medallas de Honor de Barcelona y asegura que los premiados construyen la ciudad

Acto de entrega de las Medallas de Honor de Barcelona 2025. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este lunes la Medalla de Honor a 25 personas y entidades de la ciudad y ha afirmado que las personas y entidades premiadas "son las que construyen día a día" la capital catalana.

Collboni ha presidido el acto de entrega de esta distinción en el Saló de Cent del Ayuntamiento, que desde 1997 premia a personas y entidades que por su labor profesional o social han contribuido al desarrollo de la conciencia ciudadana y de las virtudes y valores cívicos.

En total se han entregado 25 medallas, 5 son del ámbito de ciudad, a propuesta de los grupos municipales y el Consell de Ciutat, y las otras 20 las proponen los 10 distritos.

Collboni también ha destacado el acuerdo entre todos los grupos para reconocer las personas que "trabajan para la ciudad" y ha puesto en valor el papel de los homenajeados, asegurando textualmente, que son los que hacen que Barcelona siga siendo Barcelona.

En nombre de todas las personas galardonadas ha intervenido Elvira Altés, premiada por ser referente en el ámbito de los medios de comunicación, la docencia y la investigación, siempre desde el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, y en su discurso ha pedido una Barcelona "más catalana, solidaria y feminista".

3 A TÍTULO PÓSTUMO

Tres de las cinco medallas del ámbito de ciudad han sido a título póstumo, en este caso para Fermí Puig, Òscar Muñoz y Montserrat Úbeda, a los cuales Collboni se ha referido concretamente para recordar sus figuras.

Puig la ha recibido por su defensa de la cocina catalana y de su valor como patrimonio vivo; Muñoz por su legado dentro del periodismo como modelo de buenas prácticas; y Úbeda en reconocimiento a su trabajo proactivo al frente de la librería Ona y por su defensa de la supervivencia de los libros y del catalán.

Los otros 2 homenajeados han sido Rafel Jordana, por su trabajo al frente de la Bodega d'en Rafel, que constituye una aportación al patrimonio cultural y gastronómico de Barcelona; y la Comunidad de clarisas del monasterio de Santa Maria de Pedralbes por su tarea comunitaria ligada a la ciudad durante cerca de 700 años.

MEDALLAS DE DISTRITO

Las otras 20 medallas se han otorgado a propuesta de los distritos, y en el caso de Ciutat Vella ha sido para la Escola Vedruna Àngels y Maite Roca, y desde el Eixample se ha distinguido a la entidad Esbart Gaudí y a Pepa Serra.

Sants-Montjuïc ha reconocido a Diego García y a la Associació de Veïns Badal-Brasil-Bordeta, y desde Les Corts a la asociación ADECO Catalunya y al Grup Mou-te Les Corts.

Sarrià-Sant Gervasi ha distinguido a José Luís Lorente y la Associació Veïnal Sant Gervasi-la Bonanova, y Gràcia al Club Bàsquet Coll y a Elvira Altés.

El distrito de Nou Barris ha otorgado medallas a Sandor Martín y Alberto Vila, y Horta-Guinardó a la Xarxa de Dones Cosidores y a Antonio Novalbos.

Finalmente, Sant Andreu ha premiado al Centre d'Estudis Ignasi Iglésias y a Antònia Luengo, y Sant Martí a Mercedes Alvira y la Comissió Memòria i Gènere.