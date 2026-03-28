Collboni entrega las llaves de 13 pisos públicos en el barrio de la Barceloneta

El alcalde, Jaume Collboni, durante el acto - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de 13 viviendas públicas en el barrio de la Barceloneta, en el distrito de Ciutat Vella, en un acto institucional tras la rehabilitación integral de un edificio municipal, ha informado el consistorio en un comunicado.

Las viviendas están en un edificio del paseo Joan de Borbó de propiedad municipal que se cedió a la UTE Llar Barceloneta, formada por Fundació Hàbitat3 y Fundació Salas, para su rehabilitación, lo que ha permitido pasar de 13 viviendas iniciales a 18, y Fundació Hàbitat 2 asume la gestión de todos los pisos.

La promoción se llama Llar Barceloneta y, de los 18 pisos, 12 se han adjudicado a inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial; 5 serán para entidades sociales, y un último piso será para una personas que ya vivía en el bloque y que tiene derecho a volver a vivir allí.

En concreto, este sábado Collboni ha entregado las llaves de 11 pisos de alquiler asequible de la finca, uno de los destinados a entidades y el de la persona con derecho a retorno, en un acto junto al concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle; el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, y el comisionado del Pacte de Ciutat Vella, Ivan Pera.

MOVILIZAR SUELO

Collboni ha explicado que esta promoción es una muestra del trabajo que hace el ayuntamiento para garantizar el derecho de los vecinos a quedarse en su barrio y en Barcelona.

Ha recordado la voluntad del gobierno municipal de prohibir en 2028 los pisos turístico en la ciudad para "recuperar" viviendas para los barceloneses y ha dicho que trabaja para aumentar el ritmo de producción de pisos públicos.

"Empezamos el mandato construyendo unos 500 pisos al año y acabaremos el mandato el año que viene construyendo más de 1.000 viviendas cada año de protección oficial", y ha destacado el esfuerzo que se está haciendo para movilizar suelo disponible en la ciudad.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El director general de la Fundació Hàbitat3 Albert Ferré, ha afirmado que el proyecto Llar Barcelona demuestra que la colaboración entre administración y entidades sociales permite generar vivienda asequible y garantizar estabilidad residencial.

El presidente de la Fundació Salas, José Miguel Deus, ha dicho que este edificio es "un ejemplo claro del valor de la colaboración público-privada", y ha afirmado que los 18 pisos que se entregarán están muy por debajo del precio de mercado.

Los precios de los alquileres de estos oscilan aproximadamente entre los 351 y los 658 euros mensuales, en viviendas de entre dos y tres habitaciones y de entre 46 y 87 metros cuadrados.

PROMOCIONES EN CIUTAT VELLA

Además de en esta promoción, el Ayuntamiento de Barcelona ha entregado las llaves de los 44 pisos de la promoción de la calle Sant Martí y las de 19 pisos de alquiler asequible en la calle d'En Robador, en el barrio del Raval.

Ciutat Vella concentra el 19,5% de la vivienda protegida, social y asequible de la ciudad según datos del último informe de vivienda de Ciutat Vella, que se publicó en verano de 2025.