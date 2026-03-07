Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de entrega de llaves de los huertos urbanos - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de las 40 parcelas para gente mayor del huerto urbano de Can Mestres, en el distrito de Sants-Montjuïc, el primer espacio de la Xarxa d'Horts Urbans impulsada por el Institut Municipal de Parcs i Jardins en el año 1997.

En total, este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro, y las otras 40 a nuevos usuarios, informa el Ayuntamiento de la capital catalana en un comunicado.

Durante este marzo se están llevando a cabo en los 10 distritos de la ciudad las adjudicaciones a usuarios que cultivarán los huertos urbanos, y en total Barcelona dispone de 15 distribuidos en todos sus distritos.