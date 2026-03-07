Collboni entrega las llaves de las 40 parcelas del huerto urbano de Can Mestres a nuevos usuarios

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de entrega de llaves de los huertos urbanos
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto de entrega de llaves de los huertos urbanos - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 15:20
BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves de las 40 parcelas para gente mayor del huerto urbano de Can Mestres, en el distrito de Sants-Montjuïc, el primer espacio de la Xarxa d'Horts Urbans impulsada por el Institut Municipal de Parcs i Jardins en el año 1997.

En total, este huerto dispone de 50 parcelas, 10 de las cuales ya han sido adjudicadas a entidades sin ánimo de lucro, y las otras 40 a nuevos usuarios, informa el Ayuntamiento de la capital catalana en un comunicado.

Durante este marzo se están llevando a cabo en los 10 distritos de la ciudad las adjudicaciones a usuarios que cultivarán los huertos urbanos, y en total Barcelona dispone de 15 distribuidos en todos sus distritos.

