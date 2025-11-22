Collboni entrega las llaves del segundo bloque de viviendas de la promoción Illa Glòries

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este sábado las llaves del segundo bloque (A) de viviendas de la promoción Illa Glòries, un total de 51 pisos que incluyen 30 de alquiler asequible, 16 de alquiler social y 5 más para la mesa de emergencia, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Dentro de la mayor promoción de vivienda pública de la ciudad, en julio se entregaron las 60 viviendas del bloque B, mientras que a partir del primer trimestre de 2026 se entregarán el C y el D: estos dos se destinarán mayoritariamente a régimen de derecho de superficie (113), más 14 viviendas de alquiler asequible.

Illa Glòries albergará así en 2026 a más de 800 personas en la Gran Via-calle Encants Vells, en una iniciativa del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (Imhab) que ha supuesto una inversión de 44 millones de euros, con una subvención del Ministerio de Vivienda de más de 2,6 millones.

Hoy, sumando la entrega del Bloc A, se han entregado 1.605 llaves de viviendas protegidas públicas en la ciudad durante este mandato.

Collboni, junto al comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, lo ha enmarcado en "una gran estrategia para garantizar el derecho a quedarse en la ciudad".