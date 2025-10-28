Collboni entrega los Premis Comerç y realza la "identidad" que aportan los comerciantes a Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la entrega de los Premis Comerç - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asistido este martes a la 26 edición de los Premis Comerç de Barcelona, que distinguen ocho iniciativas comerciales de la ciudad, y ha puesto en valor la "identidad" y la fuente de riqueza que aportan los comerciantes a la ciudad.

Concretamente, ha hecho referencia al papel del comercio en la economía de la ciudad con un peso de cerca del 13% del PIB, 150.000 puestos de trabajo y 62.000 establecimientos, en un acto que ha contado con la presencia de comerciantes, representantes de las asociaciones y de los ejes comerciales, así como de los mercados municipales, informa el consistorio en un comunicado.

Collboni ha felicitado a todos los premiados y ha hecho referencia a todos los que no han sido galardonados, los que cada día hacen posible y realidad la Barcelona "próspera, abierta y dinámica", porque forma parte del carácter y de la identidad de la ciudad, a su juicio.

En total, se han distinguido comercios, marcas y profesionales a través de diversas categorías; el premio Relleu +, para negocios que han alcanzado con éxito el relevo generacional; premio en excelencia, por la experiencia de compra innovadora y de calidad; premio a marcas que dinamizan la ciudad y el premio ADN Barcelona, para empresas nacidas en la capital catalana con proyección internacional.

Esta celebración, unificada con la 14 edición del Premi Mercats de Barcelona, ha contado con la presencia de la teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Trabajo, Raquel Gil, y la comisionada de Promoción Económica, Nadia Quevedo.