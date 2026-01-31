Collboni y Escudé inauguran el nuevo complejo deportivo Espronceda, en el distrito de Sant Andreu

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el concejal de Deportes, David Escudé, inauguran el nuevo complejo deportivo municipal Espronceda, en el barrio de Navas del distrito de Sant Andreu. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el concejal de Deportes, David Escudé, han inaugurado este sábado el nuevo complejo deportivo municipal Espronceda, en el barrio de Navas del distrito de Sant Andreu, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este nuevo equipamiento, ubicado en el número 320 de la calle Espronceda, está pensado para la "diversidad deportiva" de la ciudad, y se podrá practicar tiro con arco, tenis mesa, gimnástica artística, hockey, baloncesto, voleibol y balonmano, entre otros.

Collboni ha asegurado que este nuevo espacio "da respuesta a la petición de muchas federaciones y entidades deportivas", y ha destacado el papel de estos equipamientos en la transmisión de valores, vida saludable y buenos hábitos.

Este nuevo complejo deportivo cuenta con 5.500 metros cuadrados de superficie construida: tiene un edificio principal de planta baja más cinco plantas y, por otro lado, dos plantas situadas en el interior de la manzana.

La creación del nuevo complejo Espronceda ha supuesto una inversión de 16,8 millones de euros a cargo del Institut Barcelona Esports.