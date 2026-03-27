Collboni espera un acuerdo para la Trinitat Vella este mandato pero reclama aprobar Presupuestos

Collboni en el pleno de Barcelona este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que espera llegar a un acuerdo político y vecinal para la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas de la Trinitat Vella, para el que ha reclamado aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Lo ha dicho en su respuesta a un ruego de ERC, presentado por su líder Elisenda Alamany, en el que ha reclamado el ejecutivo reactivar la oficina de regeneración urbana del barrio, revisar las medidas cautelares y sustituir con fondos municipales la inversión europea que no se pueda tramitar al no acabarse las obras.

En este sentido, el alcalde ha insistido en que "allí donde no lleguen los fondos europeos llegarán los municipales", y ha asegurado que desde el gobierno municipal están luchando en Bruselas para conseguir financiación directa para vivienda hacia los municipios.