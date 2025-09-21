Collboni espera pactar los Presupuestos en torno a Navidad, sin subir impuestos a familias y pymes

Durante el mandato busca acuerdos "de izquierdas, sin descartar a Junts en según qué materias"

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha considerado "razonable" cerrar un acuerdo de Presupuestos 2026 en torno a la Navidad y que buscará el acuerdo si ve que hay voluntad.

En una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha destacado que su propuesta de cuentas para 2026 "aumenta la capacidad de gasto manteniendo el compromiso de no subir impuestos a las familias y las pymes hasta el final del mandato", lo que considera un buen punto de partida para un acuerdo.

Además, ha pedido coherencia y responsabilidad a los grupos: "Se nos piden más políticas de seguridad y estos presupuestos contienen una promoción de 100 guardias urbanos. Se nos pide hacer más vivienda protegida y las cuentas incluyen el crecimiento de la inversión en materia de vivienda".

"ARTICULAR UNA MAYORÍA PROGRESISTA"

Durante el mandato, Collboni busca acuerdos "de izquierdas, sin descartar a Junts en según qué materias".

Ha explicado que "articular una mayoría progresista" no ha sido posible y que desea liderazgos claros y con capacidad de interlocutar con los partidos del consistorio, pero que no ha sido el caso, textualmente.

"Es evidente a ojos de todo el mundo en qué situación están los grupos políticos de la oposición en cuanto a los liderazgos y a la orientación política", ha insistido.

En cuanto a los Comuns, ha remarcado el acuerdo con ellos para que la Casa de la Premsa acoja un archivo del Institut del Teatre con la Diputación de Barcelona.

"CRUELDAD" DE NENTANYAHU

Ha defendido la postura del Ayuntamiento sobre Gaza: "Lo que hemos hecho es lo que sabemos hacer y lo que tenemos que hacer como ciudad, que es poner el nombre de Barcelona en defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana".

Para él, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está mostrando "crueldad" al someter a una población por ser palestinos, en sus propias palabras.

LA MERCÈ

Respecto a las celebraciones de La Mercè desde el martes, ha defendido la "contundente política en materia de seguridad pública" que está manteniendo los hechos delictivos en descenso, dice.

Así, ha destacado la ausencia de incidentes el año pasado y ha añadido que "no se puede normalizar la tenencia de armas blancas ni objetos similares cuando se va de fiesta".