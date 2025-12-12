Collboni inaugura el pesebre del Ayuntamiento: "Esperemos que los vecinos aprecien esta maravilla"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al presidente de la Associació de Pessebristes de la ciudad, Josep Porta, y el concejal de Cultura, Xavier Marcé - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurado este viernes el pesebre del Ayuntamiento, que se abre al público a partir de este sábado, y ha invitado a todos los barceloneses a visitarlo esta Navidad: "Esperemos que los vecinos de la ciudad aprecien esta maravilla", ha rezado.

En declaraciones a los medios, el alcalde ha destacado que el conjunto se trata del "pesebre tradicional más grande que se ha hecho en la ciudad", para el que la Associació de Pessebristes de Barcelona, en colaboración con el Institut de Cultura de Barcelona (Icub), ha empleado un total de 7.500 horas de trabajo, que inició en mayo.

"Ahora, las familias de la ciudad, especialmente los niños y niñas, podrán disfrutar de un trocito de historia, con imágenes del Pirineo mezcladas con escenas bíblicas", ha señalado Collboni, que ha felicitado a la asociación, en sus palabras, por realizar tal magnífica obra de arte.

También ha recordado que este año el pesebre se sitúa en el patio de carruajes del consistorio, no en el exterior, haciendo honor a la tradición de colocarlo en un lugar relevante del hogar como forma de recibir a la gente, en este caso, en la que considera "la casa de todos".

Por su parte, el presidente de la Associació, Josep Porta, ha celebrado que el pesebre vuelva a la plaza Sant Jaume: "Qué más plaza Sant Jaume hay que la propia casa de la ciudad", ha indicado, y ha apuntado que al estar en el interior, han podido utilizar materiales más delicados para que se mantenga en condiciones mientras dure la exposición, hasta el 5 de enero.