Collboni lamenta el uso electoral de los disturbios y descarta un "riesgo cero" de que se repitan

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado el uso electoralista por parte de algunos dirigentes políticos de los disturbios que se produjeron el sábado en la capital catalana y ha afirmado que no hay "riesgo cero" de que se vuelvan a repetir, por lo que la policía ya está trabajando en combatirlos.

Así ha respondido el primer edil en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press al preguntársele por las declaraciones del candidato a las elecciones generales por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "absoluto desprecio" a los afectados al no haberse pronunciado aún.

Por su parte, Collboni ha asegurado que no entrará "en ese terreno" y que su prioridad como alcalde es volver a la normalidad cuanto antes, especialmente en el caso de los comerciantes afectados, para los que el consistorio ha creado un fondo de 500.000 euros para llegar allí donde no lleguen las aseguradoras.

Asimismo, ha pedido a los representantes políticos altura de miras y conciencia de lo que supone gestionar una ciudad grande, como Barcelona o Badalona, de la que Albiol es alcalde, y que Collboni ha señalado que "tiene muchos problemas de inseguridad y de orden público, y no por eso" sale a denunciarlo públicamente.

"Creo que los problemas que tenemos las grandes ciudades se parecen mucho y lo que espero de los alcaldes metropolitanos, en este caso, es un gesto de complicidad y de empatía con los comerciantes que han sufrido estos altercados", ha añadido el alcalde barcelonés.

Finalmente, sobre la posibilidad de que se repitan los disturbios este fin de semana, ha afirmado que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana ya está haciendo las investigaciones necesarias y que el compromiso del Ayuntamiento es "activar todos los mecanismos" para garantizar la normalidad.