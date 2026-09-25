Collboni pide "corresponsabilidad" en Collserola durante la última fase de cierre por la PPA

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido "corresponsabilidad" a la ciudadanía con la problemática de la peste porcina africana (PPA), que mantiene cerrado el parque de Collserola, tras la entrada en la última fase de erradicación.

Así se ha expresado en la respuesta a un ruego formulado por la concejal de ERC Rosa Suriñach en el pleno de este viernes, en el que ha pedido al alcalde que utilice "la voz de Barcelona" para pedir una desescalada de las medidas que afectan a Collserola en cuanto sea posible.

En concreto, le ha pedido que traslade a la Generalitat, que es la que tiene las competencias para reabrir el parque, que "allí donde haga falta restringir, se restrinja, pero allí donde se pueda controlar y sea seguro, se abra".

Collboni ha asegurado que así se lo ha trasladado al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y ha expresado su apoyo a los comercios que están siendo afectados por el cierre.

"Los negocios afectados cuentan y contarán con nuestro apoyo y con las indemnizaciones que correspondan por parte de la Generalitat, y reclamaremos que se tramiten y lleguen con la máxima rapidez posible", ha subrayado el alcalde.

UNIÓ DE PAGESOS

Justamente, este viernes el alcalde ha mantenido una reunión con el responsable del sector porcino en Unió de pagesos (UP), Rossend Saltiveri, que en declaraciones a los medios después del encuentro ha celebrado el buen trabajo hasta la fecha pero ha recordado que este "no está acabado".

Respecto al cierre de Collserola, ha asegurado que ve comprensibles las peticiones de reducir las restricciones pero ha pedido comprensión: "Como ganaderos del territorio de Catalunya y de todo el país, necesitamos que esta lucha llegue a buen puerto", ha dicho.