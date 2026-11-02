Collboni pide que el Spotify Camp Nou acoja la final del Mundial 2030: "Es la mejor candidatura"

Presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' en el Ayuntamiento de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vuelto a pedir que el Spotify Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, acoja en 2030 la final del Mundial, una vez ya termine su remodelación: "Es la mejor candidatura porque tendremos el mejor campo de Europa".

Lo ha dicho en la inauguración este lunes de la exposición 'Reyes del Mundo' organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto al conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y el presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, y a la que también han asistido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el exjugador y campeón del mundo, Joan Capdevila.

EXPOSICIÓN

La muestra expone en la sala Ràfols del Ayuntamiento el trofeo de la Copa del Mundo ganado por la selección española este verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y se podrá visitar este lunes de 13 a 20 horas y el martes de 10 a 20 horas de forma gratuita por orden de llegada.

El alcalde ha recordado que pusieron una pantalla gigante en el parc del Fòrum que congregó a 30.000 personas para ver el partido y posteriormente celebrar el triunfo con el resto de la ciudad "pacíficamente".

"Reivindico la capacidad del fútbol para repartir alegrías y reivindicar valores. El deporte rompe barreras entre personas que pensamos diferente y todo el mundo recordará con quién estaba y qué hacía aquél día. La copa del mundo es bienvenida a su casa", ha sostenido.

9 FUTBOLISTAS CATALANES

Collboni, Álvarez, Louzán y Soteras han coincidido a destacar que de los 26 futbolistas que fueron campeones del mundo, 9 son catalanes, siendo Catalunya la comunidad autónoma que más jugadores ha aportado al equipo.

Álvarez ha apuntado que el deporte catalán ha tenido un año "extraordinario" y que la generación de futbolistas catalanes tiene capacidad para alargarse hasta la edición de 2030.

Ha incidido en que siguen trabajando para que el Spotify Camp Nou sea la sede de la final de 2030 y ha afirmado que lo están haciendo de forma "honesta y de la mano" del Ayuntamiento de Barcelona y el de Cornellá (Barcelona) para tener dos sedes en el torneo.

Por su parte, Louzán ha asegurado que están en un lugar en el que querían estar: "Una parte fundamental de la victoria se la debemos a este gran club (FC Barcelona) porque sus jugadores han hecho mucho y también como personas para que esta familia que es la selección haya conseguido la copa".

Ha añadido que ahora se encuentran ante una "magnífica oportunidad" de proyectar al mundo Barcelona y España si finalmente acoge la final del Mundial y el estadio del Espanyol también es sede de la competición.

Por último, Soteras ha reivindicado el papel del fútbol formativo catalán y ha avanzado que el trofeo también se expondrá en la sede de la FCF el miércoles y el jueves "para que la copa llegue a todo el fútbol catalán".