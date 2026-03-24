Collboni presenta un Bruselas un plan para exigir y consolidar la financiación de la UE en Barcelona

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto de colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este martes en Bruselas el 'Plan Barcelona Europa', que tiene como objetivo exigir y consolidar las aportaciones de la Unión Europea (UE) a la capital catalana e intensificar el papel de la ciudad el "combate democrático" a favor del modelo social europeo.

"Para conseguir resultados tangibles hay que estar constantemente aquí, explicando y expresando lo que las ciudades necesitamos, pero también lo que podemos aportar al proyecto europeo", ha dicho en declaraciones a los medios este martes por la tarde.

Ha defendido que las ciudades son el "kilómetro cero de las políticas europeas climáticas, de vivienda y de cohesión social" y agentes clave en la construcción y el refuerzo del proyecto europeo en los próximos años, especialmente en un contexto hostil como el actual, según él.

"La representación de las grandes ciudades en todo el continente son fuerzas normalmente progresistas, democráticas y pro-europeas y creo que éste es un mensaje muy claro y muy contundente del que la Comisión Europea debería tomar nota", ha señalado.

Ha reclamado mantener y aumentar en un futuro la financiación que la UE hace directamente a las ciudades ya que, a diferencia de España y Catalunya, "en algunos casos no llegarán, porque hay gobiernos que están abiertamente confrontados a las políticas climáticas o sociales".

PLAN BARCELONA EUROPA

Según Collboni, el nuevo plan representa un "salto cualitativo muy importante" en el papel protagonista de Barcelona a nivel europeo que, acompañado de la nueva sede de la ciudad en Bruselas, busca incrementar su incidencia en las instituciones comunitarias.

En concreto, la estrategia municipal se articula en 4 ejes estratégicos, que dividen las hasta 34 medidas que el gobierno municipal espera desarrollar durante el actual mandato europeo, hasta 2029.

En primer lugar, reforzar la incidencia política de Barcelona a escala europea y, a continuación, aumentar la captación de fondos, consolidar la proyección internacional de Barcelona como referente urbano y asegurar que el liderazgo de Barcelona se traduzca en mejoras tangibles para los vecinos y vecinas.

Además de la oficina, el plan incluye la constitución de un Comité Asesor, formado por una representación del ecosistema europeo en Barcelona, que ayudará a "dibujar" las acciones que se deben desarrollar en los próximos años a corto y medio plazo.

Entre las medidas, Collboni ha destacado la "defensa del derecho a la vivienda" y ha insistido en la necesidad de que la Comisión Europea tenga una política definida y con presupuesto que llegue directamente a las ciudades.