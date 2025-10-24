Collboni propone otorgar a Balletbò la Medalla al Mérito Cívico de Barcelona a título póstumo

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona iniciará los trámites para otorgar a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, que ha fallecido este viernes a los 81 años.

En un mensaje en Bluesky recogido por Europa Press, ha dicho que se quiere reconocer a Balletbò por "su excepcional trayectoria y su profunda huella en los ámbitos del periodismo, la cultura y la promoción de la paz".

"Barcelona quiere honrar a una de sus ciudadanas más ilustres: una periodista pionera que abrió camino a generaciones de mujeres profesionales y una pedagoga vocacional que, como profesora universitaria, dejó una marca imborrable en cientos de alumnos", añade.

Collboni ha asegurado que a esta trayectoria se suma su trabajo "incansable" al frente de la Fundación Olof Palme, y afirma que desde esta posición proyectó desde Barcelona hacia el mundo los valores de la paz, los derechos humanos y el diálogo, trabajando para construir puentes entre culturas, dice textualmente.

Ha recordado que la Medalla de Oro al Mérito Cívico es el máximo reconocimiento de la ciudad a personas que enriquecen la vida colectiva y contribuyen a una sociedad más justa y cree que Balletbò "encarna plenamente estos valores".