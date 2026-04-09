Collboni recibe en el Ayuntamiento a representantes de la nueva misión de la Global Sumud Flotilla

Imagen del encuentro entre Collboni y representantes de la Global Sumud Flotilla 2026. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmado su apoyo a la Global Sumud Flotilla 2026 al recibir en el Ayuntamiento a representantes de la nueva misión solidaria que partirá hacia Palestina este domingo.

En un comunicado este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona ha detallado que en el encuentro también ha participado la concejal del Distrito 11 Ciutats de Palestina, Maria Eugènia Gay, junto a los miembros de la Flotilla Thiago Ávila y Saif Abukeshek, el fundador y director de Open Arms, Óscar Camps, y las activistas catalanas Ariadna Masmitja y Laura Arau.

Además, ha remarcado que el consistorio ha incrementado en un 60% la aportación económica respecto a la primera misión humanitaria hacia Gaza para colaborar en los gastos de organización y en las actividades previas vinculadas a la salida desde el Moll de la Fusta.