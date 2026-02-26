Collboni reconoce el "pasado, presente y futuro" de 11 entidades centenarias de la ciudad

El presidente de la FCF, Joan Soteras, recoge el reconocimiento a lso 125 años de historia de la entidad - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reconocido la labor de 11 entidades barcelonesas fundadas hace más de 100 años, a las que ha aplaudido por su "pasado, presente y futuro" y ha destacado como parte fundamental de la identidad de la ciudad.

"Sois un orgullo para el conjunto de la ciudad y para todos los ciudadanos que disfrutamos de vuestra actividad y labor", ha señalado el alcalde, que ha presidido la cuarta edición de esta ceremonia, que se celebra desde 2023.

En primer lugar, Collboni ha felicitado por su trayectoria a dos entidades "no solo centenarias, sino que enlazan con la misma Barcelona medieval", el Gremi de Vidre Pla i Tancaments de Catalunya, fundado en 1424, y el Col·legi de l'Art Major de la Seda de Barcelona, fundado en 1533.

CIENCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN

A continuación, ha reconocido a tres entidades que "hace más de un siglo que ya expresaron la vocación de Barcelona por al ciencia", la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (1872), la Institució Catalana d'Historia Natural (1899) y el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (1900).

También ha destacado el legado deportivo y educacional de Barcelona, representado por la Federació Catalana de Futbol (1900), la más antigua de España, la Escola Baixeras (1922), situada en el barrio Gòtic, y la Escola Prat (1925), del Eixample.

Finalmente, ha aplaudido la labor del Centre Cultural Els Propis (1925), dedicado a divulgar la cultura catalana desde Nou Barris, el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona (1924) y la Agrupació Coral Recreativa Les Flors de Maig (1925), con sede en Ciutat Vella.