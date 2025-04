Collboni reivindica la capacidad de Barcelona de "encontrar caminos de paz cuando parece imposible"

Pone en valor el papel de las ciudades para tender puentes "cuando los países no pueden"

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado este sábado la capacidad de Barcelona para "encontrar caminos de paz cuando parece imposible" y ha recordado que este año se cumplen 30 años del Proceso de Barcelona, que dio inicio a la cooperación entre los países miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Así se ha pronunciado en la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes en Barcelona, junto con el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, y que clausurará el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el director del Cidob, Pol Morillas.

"Históricamente, Barcelona ha desempeñado un papel fundamental en la articulación de las relaciones mediterráneas, incluyendo Palestina e Israel", ha subrayado el alcalde, que ha sostenido que la ciudad siempre ha apoyado al pueblo palestino y su derecho a tener un Estado propio.

Ha recordado que esta semana se ha reunido con el alcalde de Ramala, Issa Kassis, y ha destacado que expresó su interés en colaborar en el desarrollo de iniciativas económicas para mejorar la vida económica en Cisjordania: "Creo firmemente que este enfoque es la estrategia más eficaz para mantener a la gente arraigada en su territorio".

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El alcalde también ha recordado las palabras del primer ministro candadiense, Mark Carney, que dijo que "la antigua relación con Estados Unidos se ha acabado", y ha señalado que la actual situación de Estados Unidos no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Ha destacado que la semana pasada alcaldes de Estados Unidos, Canadá y México se unieron para alzar la voz contra las guerras comerciales y los aranceles, tras lo que ha puesto en valor el papel de las ciudades para tender puentes "cuando los países no pueden".

Collboni ha insistido en que Barcelona siempre ha sido "una ciudad de diálogo y aspira a ser un faro de paz y un modelo de diálogo", y ha explicado que próximamente participará en el comité ejecutivo de la Unesco para definir la creación de una alianza global de ciudades contra el racismo y la discriminación.