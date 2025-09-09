Collboni reivindica la 'senyera' como "símbolo de unión" en una nueva etapa política en Catalunya

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El alcalde presidirá el jueves con Illa y Rull la izada de una gran 'senyera' ante el Parlament

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la bandera catalana, conocida como 'senyera', como "símbolo de unión" en una nueva etapa política de normalización y reencuentro abierta en Catalunya el último año, según él.

"La bandera tiene que ser el símbolo de todos. El símbolo de una Catalunya unida a su diversidad, unida por su voluntad de construir un país mejor", ha sostenido en un artículo en el 'Ara' recogido por Europa Press.

De este modo, el alcalde ha defendido la propuesta liderada por el presidente del Parlament, Josep Rull, y apoyada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de izar una gran bandera catalana ante la Cámara catalana, en el Parc de la Ciutadella.

La izada de la nueva bandera, que presidirán Illa, Rull y Collboni, se enmarca en la celebración de la Diada de Catalunya que se conmemora este jueves y que, según el alcalde, busca "reafirmar y simbolizar la capitalidad de Barcelona".

FUTURO

Collboni ha augurado que esta iniciativa "se convertirá en una nueva tradición unitaria de la Diada" y que, ha sostenido, tiene que servir para reforzar el carácter transversal y unitario de los símbolos de Catalunya en el futuro.

"Barcelona, orgullosa como capital de Catalunya, quiere contribuir con determinación a la construcción de un país que supere las divisiones y mire el futuro con confianza y determinación", ha añadido el alcalde.