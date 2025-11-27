Collboni, Sanz (Bcomú) y Martí (Junts) encabezan la comitiva barcelonesa en la FIL de Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y los presidentes de los grupos municipales de Barcelona en Comú, Janet Sanz, y Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, encabezan la delegación de Barcelona como ciudad invitada en la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que arranca este jueves y se alarga hasta el 7 de diciembre.

La inauguración de cinco exposiciones en los dos principales centros de arte de la ciudad, el Museo Cabañas y el MUSA, estrenará este viernes parte del programa de actividades de la ciudad en la FIL, diseñado por su comisaria, la periodista Anna Guitart, y en la que habrá la presencia de 68 autores y homenajes de algunas de las figuras "clave" en la tradición literaria catalana como Eduardo Mendoza, Javier Cercas o Carme Riera, informan en un comunicado.

La programación diseñada en Barcelona se extiende por las diferentes ramas de la feria: la literaria, principalmente, pero también las dedicadas al pensamiento, la ciencia y los niños, además de otras manifestaciones culturales en forma de conciertos, artes escénicas, cine y también la gastronomía.

Se ha reservado un espacio "privilegiado" a la ciudad invitada, un pabellón de casi 1.200 metros cuadrados junto a la entrada de la feria y que inaugurará oficialmente Collboni en una ceremonia el sábado 29, un día después que Eduardo Mendoza pronuncie la conferencia inaugural del Salón Literario.

El consistorio apunta que se producirán relaciones institucionales y de promoción económica tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, que se firmará un acuerdo de cooperación con Guadalajara que incluye la realización de actividades como talleres, laboratorios o mesas de trabajo y otras acciones con empresas o con el sector científico y universitario con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento, el comercio y el desarrollo empresarial.

DISEÑO DE LA IMAGEN

Explican que es una "excepción" que sea la invitada de honor quien diseñe la imagen que representa a toda la feria, un hecho que ha recaído sobre los barceloneses Bakoom Studio, autores del plantel de flores y libros que se abren y se cierran, con el lema 'Vindran les flors', extraído de un cuento de Mercè Rodoreda.

Además de Collboni, Sanz y Martí Galbis, también estarán presentes en la cita el concejal de Cultura e Industrias Creatives del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, y la Teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria democrática, Raquel Gil.