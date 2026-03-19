Collboni viajará el martes a Bruselas para inaugurar la oficina de Barcelona ante la UE

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará el próximo martes 24 de marzo a Bruselas para inaugurar la Representación de Barcelona ante la Unión Europea (UE), convirtiendo así la capital catalana en la "primera" ciudad española en tener una oficina en Bruselas.

Collboni irá acompañado de la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez, informa el Ayuntamiento en un comunicado este jueves.

La jornada comenzará con la visita a la representación, en la que presentará a la responsable de ella y que tiene como objetivo defender los intereses de los barceloneses ante la UE.

Posteriormente, Collboni también presentará el Plan Barcelona Europa, una hoja de ruta de la acción municipal en Bruselas durante el actual mandato europeo.

Lo hará en una conferencia ante representantes de las instituciones públicas europeas, partidos políticos europeos y miembros de la sociedad civil catalana residentes en Bruselas o vinculados con la acción exterior.