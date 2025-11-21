Collboni vinculará los Presupuestos de 2026 a una cuestión de confianza que convocará la semana que viene

Archivo - El alcalde de Barcerlona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que vinculará la aprobación de los Presupuestos de 2026 a una cuestión de confianza, que convocará la semana que viene.

Lo ha dicho durante la sesión plenaria de este viernes, después de perder la votación de su propuesta de cuentas con el apoyo de ERC, la abstención de BComú y los votos en contra de Junts, PP y Vox.

"Barcelona tendrá presupuestos, y uno de los mejores de su historia", ha señalado el alcalde, que ha asegurado que este mismo viernes firmará el artículo con el que se activará este mecanismo.

