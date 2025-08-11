El Col·legi de Periodistes condena "el asesinato de los periodistas de Al Jazeera" en Gaza

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condenado "el asesinato de los periodistas de Al Jazeera" en Gaza durante un bombardeo israelí en las inmediaciones del hospital Al Shifa, en la carpa de los periodistas, el pasado domingo.

"La Junta de Gobierno del Col·legi de Periodistes y del grupo de trabajo Periodisme Per La Pau condenamos el asesinato de los periodistas de Al Jazeera en Israel, mientras hacían su labor de informar. La lista de 'Las Voces Silenciadas' no deja de aumentar", ha señalado este lunes en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La Autoridad Palestina ha condenado los hechos, que se han saldado con la muerte de al menos seis reporteros, incluidos los periodistas de Al Jazeera Anas al Sharif y Mohamed Qreiqeh, quienes "han expuesto y documentado sistemática y diligentemente el genocidio y la hambruna de Israel", según ha manifestado la representación de Palestina ante Naciones Unidas en su cuenta de 'X'.