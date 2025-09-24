Las 'colles' de Barcelona celebran la Diada castellera de la Mercè

La actuación de Esquerdats - Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample en la plaza Sant Jaume - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Los Nans, Gegants' y el Àliga de la ciudad recorren calles y plazas

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 'colles' de Barcelona han celebrado este miércoles en la plaza de Sant Jaume una Diada castellera con todos los grupos de la ciudad, acompañados de 'gralles' y tambores, con motivo de las fiestas de la Mercè.

Han participado Castellers de Barcelona, Castellers de Sants, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers del Poble Sec, Castellers de la Sagrada Família, la Colla Castellera Jove de Barcelona, Castellers de Sarrià y Esquerdats - Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample.

Barcelona también ha celebrado danzas por el día de la patrona de la ciudad, con la 'plantada' y muestra de baile de los Gegants en la plaza Sant Jaume, que interpretan su baile o coreografía propia, y el desfile de Nans y Gegants' que ha recorrido calles y plazas, además del Àliga.