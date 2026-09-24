Las 'colles' de castellers de Barcelona llenan la plaza Sant Jaume de Barcelona por La Mercè

Formación de un astell durante la diada - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 'colles' de castellers de Barcelona han llenado este jueves la plaza Sant Jaume por La Mercè en la tradicional Diada Castellera que reúne a todas las agrupaciones de la capital catalana.

La jornada se ha iniciado sobre las 13 horas, una vez finalizada la misa en la Basílica de la Mercè, a la que han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Parlament, Josep Rull, y otros líderes municipales, que han seguido la Diada desde el balcón del Ayuntamiento.

La cita ha contado con la participación de todas las 'colles' de Barcelona: los Castellers de Barcelona, con camisa roja; los de Sants, con camisa gris; los de la Vila de Gràcia, con camisa azul marino; los del Poble-sec, con camisa azul cielo; los de la Sagrada Família, con camisa verde; los de Sarrià, con camisa granate, los Esquerdats del Eixample, con camisa lila, y la Jove de Barcelona, con camisa granate.