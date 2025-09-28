Las 'colles' de Castellers levantan pancartas contra el Gobierno de Israel durante La Mercè

Uno de los castells que ha culninado con una pancarta - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cada 'colla' de Castellers participante en la Diada de este domingo por La Mercè, patrona de Barcelona, ha mostrado pancartas contra el Gobierno de Israel en alguno sus 'castells'.

Los 'anxenetes' que han culminado los 'castells' han levantado la pancarta 'Stop genocidi palestí', con letras mayúsculas, y cada palabra tenía uno de los tres colores de la bandera palestina.

Cuando la Diada ha empezado por la mañana, el Ayuntamiento ya había colgado en su fachada las pancartas 'Aturem el Govern genocida d'Israel' y 'Solidaritat amb la flotilla', fruto del acuerdo de PSC, BComú, ERC y Junts en la Junta de Portavoces del viernes.