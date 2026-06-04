Colonial SFL prevé incrementar su beneficio por acción entre un 16 y un 22% hasta 2028

Archivo - Fachada de la sede de Colonial, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora corporativa de Colonial SFL, Carmina Ganyet, ha explicado que la empresa prevé incrementar su beneficio por acción (BPA) entre un 16% y un 22% hasta 2028, comparado con 2025, lo que representaría alcanzar entre 39 y 41 céntimos por acción, y ha confirmado el guidance para este año de entre 34 y 35 céntimos por acción.

Lo ha dicho este jueves en el marco del Capital Markets Day de la compañía, en la que también han participado el consejero delegado, Pere Viñolas; el director de inversiones, Juan Manuel Ortega; el director de desarrollo corporativo, Carlos Krohmer, y la directora de inversiones de SFL, Alexia Abtan.

Ganyet no ha descartado hacer recompra de acciones, pero ha dicho que solo se harán si no se encuentran inversiones que tengan un retorno suficiente.

Viñolas ha subrayado que este crecimiento es importante y que está construido sobre datos, ya que Colonial "ha sido un ganador" en la polarización que ha dicho que se ha producido en el mercado de oficinas en Europa.

"Colonial es una oportunidad única para aprovechar el crecimiento del mercado de oficinas en Europa. Colonial es una empresa fuerte y diferente" por su posicionamiento en activos de primer nivel, que ha añadido que ofrece un camino claro en la creación de valor.

En todo caso, ha subrayado que la empresa está "más en una posición de desinversión que de inversión", ya que cree que es la mejor manera de gestionar el actual momento del mercado.

CRECIMIENTO

Viñolas ha explicado que este crecimiento se basará en el aumento de las rentas de su cartera, la estrategia de proyectos Alpha X, la rotación de capital y "una asignación disciplinada de inversiones" para crear nuevas oportunidades de creación de valor.

El proyecto Alpha X --que impulsa la transformación urbana en París (Francia), Madrid y Barcelona-- será una de las principales fuentes del crecimiento previsto, y ya ha empezado a generar rentas y rentabilidades con entregas como el proyecto Madnum.

Viñolas ha destacado que la empresa tiene una nueva capa de flexibilidad, ya que si la empresa ve "una oportunidad de crear valor", la aprovecha, aunque sea fuera del conocido como 'city business district' (CBD).

Además, ha recordado que ha abierto la puerta a nuevos mercados, ya que "no puedes pensar en un futuro brillante para una empresa solo paseando por los Campos Elíseos arriba y abajo, comprando y vendiendo cosas en una sola calle", por lo que es necesario tener las capacidades para hacerlo en diferentes lugares.

Sobre la estrategia de la ubicación de los activos, Ortega ha explicado que los vendidos hasta el momento no cumplen con las características que pide la empresa, como la situación dentro de las ciudades.

Ha añadido que la cartera actual de activos está cumpliendo con los objetivos fijados en el plan de negocio.

MARCO FINANCIERO

Ganyet ha reafirmado el compromiso de la empresa con un marco financiero conservador, que tiene la base en las calificaciones crediticias BBB+ según S&P y Baa1 según Moody's, unos estrictos límites de apalancamiento, una sólida posición de liquidez y una estrategia de financiación proactiva.

Ha añadido que la empresa tiene como objetivo un EPRA LTV inferior al 45%, un LTV del Grupo inferior al 40% y un LTV S&P dentro de un rango del 35%-45%, preservando al mismo tiempo una estricta disciplina inversora mediante rentabilidades objetivo del 7%- 8,5% para inversiones Core+ y del 9%-10% para oportunidades Value-Add.

Por su parte, el objetivo es reducir la ratio de deuda neta/Ebitda a entre 10 y 12 veces frente a las 15 veces actuales, algo que ha dicho que se conseguirá cuando el proyecto Alpha X avance.

Sobre la confianza de la empresa en mantener el buen comportamiento en sus cuentas, Ganyet ha explicado que los bonos de la compañía están en la menor horquilla de tipos de interés, y lo ha achacado a tener "mucha credibilidad en la estrategia, mucha visibilidad en el flujo de caja, mucha calidad en el flujo de caja y mucha visibilidad en el mercado de bonos".