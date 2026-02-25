Una combinación de fármacos iguala la eficacia contra el VIH de la terapia inicial más utilizada

Archivo - Investigadores inician un estudio con organoides de pulmón y cerebro, miniórganos diseñados en el laboratorio, que permitirán simular una infección de Covid-19 - IRSICAIXA - Archivo

BARCELONA 25 Feb.

Una nueva combinación de dos fármacos antivirales, la doravirina y el islatravir, han igualado la eficacia de la terapia más utilizada como tratamiento inicial del VIH, la triple terapia antirretroviral, basada en los inhibidores de integrasa.

El estudio ha sido liderado por el Hospital Universitario de Bonn y la compañía Merck y ha contado con la participación del jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, también investigador principal de IrsiCaixa, centro impulsado por Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud.

El ensayo ha contado con la participación de 756 personas con VIH que iniciaban su primer tratamiento y, tras un año de seguimiento, cerca del 90% de los participantes lograron tener el virus indetectable en sangre, observando también una recuperación comparable de las células CD4 del sistema inmunitario.

Según Paredes, la combinación de ambos fármacos "ha demostrado una solidez comparable a la terapia triple en perfiles clínicos muy diversos", abriendo la posibilidad a estrategias terapéuticas más simples, con menos fármacos pero misma eficiencia.

Reducir el número de medicamentos puede contribuir a disminuir la exposición acumulada de los pacientes y minimizar efectos adversos a largo plazo, además de ampliar el abanico terapéutico en caso de resistencias o intolerancias a los inhibidores de la integrasa.