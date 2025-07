Combinar vida saludable y un compuesto del té verde reduce el riesgo de demencia, según un estudio

Es un estudio del Hospital del Mar y la Fundación Pasqual Maragall

Un estudio de investigadores del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona y del BarcelonaBeta Research Center de la Fundació Pasqual Maragall ha demostrado que combinar un programa de estilo de vida saludable con epigalocatequina galato (EGCG), un compuesto natural del té verde, reduce el riesgo de demencia.

Según los resultados del estudio Pensa, que publica la revista 'The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease', los participantes del estudio que realizaron el programa completo de intervención mejoraron su cognición hasta 4,5 veces más y el riesgo de desarrollar demencia para estas personas se redujo aproximadamente en un 25%, ha informado el Hospital del Mar este jueves en un comunicado.

El trabajo ha consistido en un ensayo aleatorizado y balanceado con placebo --en lo que respecta al EGCG-- en el que han participado 129 personas cognitivamente sanas, de entre 60 y 80 años, con alto riesgo de sufrir Alzheimer al ser personas que cumplen criterios de deterioro cognitivo subjetivo y portadores del factor de riesgo genético APOE-E4, que multiplica hasta cinco veces el riesgo de Alzheimer.

Los participantes se dividieron en tres grupos y el estudio duró 12 meses, con tres meses adicionales de seguimiento sin intervención: uno se sometió a una intervención multimodal, que incluía pautas de alimentación saludable, ejercicio físico y estimulación cognitiva, y recibió una dosis de EGCG ajustada al peso corporal; un segundo, recibió la misma intervención, con placebo, y el tercero, solo recomendaciones sobre hábitos de vida saludable.

El investigador Rafael de la Torre ha explicado que en los grupos tratados con esta intervención "no solo mejora significativamente la cognición, sino que, además, hay una reducción del riesgo de demencia respecto al grupo control", de entre un 23% y un 27%, y ha remarcado la ausencia de efectos adversos relacionados con el tratamiento con EGCG.

Entre los dos grupos que recibieron la intervención en el estilo de vida, la mejora en cognición fue del 50% superior entre los que recibieron ECGC, comparado con el placebo: un 48% de los participantes que recibieron la intervención y EGCG mejoraron su cognición, mientras que fue un 27% entre los que recibieron placebo.

EGCG

El EGCG es un flavonoide presente en el té verde que actúa a través de múltiples mecanismos neuroprotectores y estudios previos habían demostrado que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mejora la plasticidad sináptica, regula el metabolismo de la glucosa y puede reducir la acumulación de proteínas tóxicas asociadas al Alzheimer.

Los investigadores han señalado que estos resultados son una prueba de concepto y que se necesita más investigación para confirmar estos descubrimientos en poblaciones más amplias y diversas, con periodos de seguimiento más largos.