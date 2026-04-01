Comienza la temporada de nidificación del chorlitejo patinegro en las playas catalanas

Charlitejo patinegro. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chorlitejo patinegro ('Anarhynchus alexandrinus') ha comenzado a nidificar en las playas catalanas, un periodo que se prolongará hasta agosto, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado de este miércoles.

Por ello, la Conselleria aplica medidas de protección como mejoras en los protocolos de limpieza de las playas o el cierre de algunas zonas, con el objetivo de beneficiar no solo al chorlitejo sino a otras especies protegidas y vulnerables como la tortuga boba.

Además, el chorlitejo se considera una "especie paraguas" porque su presencia en las playas es un síntoma de buena calidad ecológica.

La Generalitat también ha identificado la presencia de informadores en estos espacios, sobre todo en épocas de máxima frecuentación, como las vacaciones de Semana Santa.

La presencia masiva de personas en la playa, el tráfico de mascotas, la práctica de deportes acuáticos y la limpieza mecanizada, entre otros, pueden alterar los sitios donde estos pájaros se crían y se alimentan, afectando a la supervivencia de los pollitos y los adultos.