El comisario europeo de Vivienda busca "inspiración" en Barcelona para solucionar la crisis

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Vivienda, Dan Jorgensen, ha dicho querer "recibir inspiración" de Barcelona para buscar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda y asegurarse de que la futura ley europea no limitará las actuaciones de las ciudades sobre esta cuestión.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona junto al alcalde, Jaume Collboni, tras reunirse este lunes en el consistorio, ha afirmado que la capital catalana es "una de las ciudades que más está sufriendo esta crisis y, a la vez, es una de las que más está haciendo para abordarla".

"Estoy aquí para aprender y entender, estoy aquí para escuchar sobre el carácter de los retos, pero también estoy aquí para estudiar qué se está haciendo", y ha defendido que cuando se presente una propuesta legislativa europea será con el objetivo de dar a las ciudades mejores oportunidades para abordar el problema de la vivienda.

Preguntado por su opinión sobre la prohibición de pisos turísticos a partir de 2028, Jorgensen ha señalado que "sin ninguna duda los alquileres de corta duración son un gran problema, no solo en Barcelona sino en toda la UE".

En este sentido, ha apuntado que, "lo que empezó como una gran idea" ha acabado echando a las personas de sus casas por la cantidad de turistas, ya no solo en las grandes ciudades como Barcelona, sino también en las pequeñas.

También se ha referido a las áreas tensionadas y ha afirmado que se trata de una "buena manera" de abordar el problema de vivienda, por ello ha asegurado que Barcelona es un ejemplo del cual quiere coger inspiración para futuras regulaciones.

REGULACIÓN Y RECURSOS

Por su parte, Collboni ha insistido, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, en la necesidad de que las ciudades cuenten con partidas presupuestarias concretas para construir vivienda y comprar suelo: "Es de una lógica aplastante que si tienes un plan y tendrás una ley tienes que tener presupuestos".

El alcalde ha subrayado que la propia Comisión Europea ha estimado unos 150.000 millones de euros anuales para abordar esta cuestión y ha señalado que el de los recursos será "una batalla difícil" para la que las ciudades darán las ideas al Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Ha destacado que entre 2023 y 2027, Barcelona habrá invertido 310 millones procedentes de financiación directa o indirecta de la UE --130 de los fondos Next Generation y 180 del Banco Europeo de Inversiones--, inversiones que ha asegurado que se están viendo en la ciudades como, por ejemplo, en promociones de viviendas recientemente entregadas.

RESPUESTA EUROPEA

Así, ha celebrado que por primera vez hay un plan europeo de ciudades y se tiene que presentar la primera ley europea de vivienda de la historia, y ha exigido tanto recursos como regulación y ha agregado que "ante un problema europeo tiene que haber una respuesta europea".

Finalmente, Collboni ha celebrado las palabras del comisario Jorgensen sobre la regulación llevada a cabo en Barcelona y ha concluido: "Reconoce el problema que en un mercado tensionado supone la existencia de los pisos turísticos".

"Las medidas que estamos aplicando en Barcelona del Pla Viure nos han permitido contener la subida de precios en la ciudades y hacer regulaciones extraordinarias por lo que respecta a la vivienda de uso turístico", ha concluido.