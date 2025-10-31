La comisión de espionaje del Parlament pide llevar a Fiscalía a altos cargos de la PN por no acudir

La comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales en movimientos políticos y sociales en Catalunya - PARLAMENT

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación del Parlament sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos y sobre ciberespionaje con Pegasus pedirá formalmente a la Mesa del Parlament llevar ante la Fiscalía las incomparecencias de jefes y exjefes de la Policía Nacional en Catalunya ante la comisión.

Concretamente, habían sido convocados este martes, y volvían a estarlo este viernes, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González; el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez; y los exjefes superiores de la Policía Nacional en Catalunya, José Antonio Togores y Luis Fernando Pascual, todos ellos en calidad de testimonios.

Ninguno ha acudido este viernes al Parlament, y el presidente de la comisión, el diputado de la CUP Xavi Pellicer, ha anunciado que lo elevarán a la Mesa para que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, "se eleven y pongan en conocimiento de la Fiscalía los incumplimientos que pueden suponer estas incomparecencias".

La decisión la han tomado de forma unánime los miembros de la mesa de la comisión que, además de Pellicer, conforman el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Pellicer ha detallado que uno de los comparecientes, José Ángel González, ha enviado una carta al presidente del Parlament, Josep Rull, asegurando que no estaba obligado a comparecer en la comisión.

La Mesa del Parlament ya ha acordado poner en conocimiento de la Fiscalía otras incomparecencias que se han producido ante esta comisión, como las de los exdelegados del Gobierno en Catalunya Enric Millo y Maria Eugènia Gay.

JOVÉ Y DALMASES

En su intervención, Jové ha asegurado que estas incomparecencias son incluso diferentes a otras que ha tenido la comisión, por el hecho de que son miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que las competencias en seguridad pública son "cedidas, pero exclusivas de la Generalitat", motivo por el cual, a su juicio, tenían obligación de comparecer ante la Cámara.

Por su parte, Dalmases ha considerado "especialmente grave que funcionarios públicos al servicio de la seguridad de la ciudadanía" no hayan querido rendir cuentas ante el Parlament.

Pellicer ha coincidido en señalar que los comparecientes son, o han sido, responsables de una competencia que es de la Generalitat, como es la seguridad pública, y ha afirmado que trasladarán estos argumentos a la Mesa de la Cámara.