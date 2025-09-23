La Comisión Europea autoriza la comercialización de la nueva vacuna de Hipra contra el Covid

Archivo - Vacuna contra el Covid en una foto de archivo de Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

La aprobación llega tras pronunciarse la EMA del pasado viernes

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha autorizado la comercialización de la vacuna Bimervax de Hipra contra el Covid-19, de proteína recombinante monovalente con adyuvante adaptada a la variante LP.8.1, que se utilizará para la inmunización activa en personas de 16 años o más.

La aprobación llega tras la opinión positiva emitida el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que también anunció la extensión para ampliar la indicación de la vacuna a personas de 12 años o más, pendiente de la decisión de la CE, informa Hipra en un comunicado de este martes.

La vacuna de Hipra ha obtenido el dictamen favorable del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA y la CE tras haber demostrado que genera "una buena inmunidad" frente a LP.8.1.

Además, los estudios realizados confirman una "sólida presencia" de anticuerpos neutralizante frente a LP.8.1 y otros sublinajes emergentes como NB.1.8.1 y XFG gracias a la protección cruzada que ofrece la vacuna.

FORMATO MONODOSIS

La nueva vacuna, producida 100% en las instalaciones de Hipra en Girona, estará disponible en formato monodosis y lista para usar, lo que facilitará la administración por parte del personal sanitario y su logística.

Se trata de una vacuna que se conserva refrigerada entre 2 y 8 grados, con una caducidad de 12 meses, y que cuenta con un 'packaging' con el que se ha conseguido reducir "significativamente" el uso de plásticos.