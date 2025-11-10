La comisión del Pla Nacional del Llibre concluye que el 90% de medidas "ya se están ejecutando"

Las conselleras junto a otros miembros de la comisión de seguimiento del PNLL - CULTURA

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento del Pla Nacional del Llibre i la Lectura (PNLL), reunida este lunes, ha concluido que el 90% de las medidas incluidas en el plan, que se aprobó en 2023, "ya se están ejecutando", informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, y la de Educación y FP, Esther Niubó, han presidido la reunión del Consell Nacional de la Lectura, el máximo órgano de supervisión del PNLL, y en el encuentro se ha explicado que, de las 73 medidas del plan, 64 "ya están en fase de desarrollo desde 2024".

37 de las medidas ya están ejecutadas, 15 se encuentran en curso, 13 ya se han iniciado y 8 continúan pendientes de iniciarse --algunas de ellas han comenzado durante este 2025--; y en cuanto a los recursos para el desarrollo del PNLL, durante 2024 Cultura destinó 5,5 millones y Educació 1,3.

Hernández ha dicho que este plan es "una herramienta útil" y que están dedicando todos los esfuerzos con propuestas que se dirigen al conjunto de la ciudadanía, y ha destacado el programa Educació i Cultura.

Por su parte, Niubó ha reafirmado el compromiso de su departamento con el PNLL: "Creemos en el impacto que puede tener sobre la mejora educativa, y este es un objetivo de país".

En la comisión de seguimiento, el director de la ILC, Eduard Escoffet, ha explicado que el objetivo es también consolidar e integrar en la estructura las medidas "que estén funcionando y escalar las iniciativas de más éxito para que lleguen a todo el país".