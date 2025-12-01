Comitè 1r de Desembre alerta de que las "políticas de extrema derecha" afectan la prevención del VIH

El lazo humano en la plaza Sant Jaume de Barcelona. - COMITÈ 1R DE DESEMBRE

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La copresidenta del Comitè 1r de Desembre, Clàudia Viñals, ha pedido este lunes estar alerta ante la "ola de políticas de extrema derecha" que está alcanzando a España, Europa y el resto del mundo, y que afecta políticas que tienen que ver con la prevención y los cuidados en la salud y el VIH.

En declaraciones a Europa Press en motivo del Día Mundial del Sida, ha insistido en la necesidad de reivindicar y visibilizar esta realidad: "Hemos avanzado mucho en diagnóstico y tratamiento, pero el estigma y la discriminación aún están presentes".

El comité ha organizado este lunes un lazo humano en la plaza Sant Jaume de Barcelona, bajo el lema '¡VIHsibles e Invencibles! ¡VIH, Derechos Humanos y Libertades!'; ha desplegado los tapices memoriales del Sida en los balcones del Ayuntamiento y la Generalitat, y a las 18 horas se iluminará la fachada del consistorio barcelonés por el mismo motivo.

En el acto institucional han intervenido la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, la diputada delegada de Salud Pública de la Diputación de Barcelona, Gemma Tarafa, y la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva.

También han participado la subdirectora general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de la Secretaría de Salud Pública de la Generalitat, Luis Conejos, y los copresidentes del Comitè, Mario Robles y la propia Viñals, que han leído un manifiesto.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

El manifiesto reivindica "el valor de la organización comunitaria, que incide de forma decisiva en la mejora de las condiciones materiales, en la calidad de vida y en los derechos de las personas con VIH".

Señala los factores sociales y estructurales "que actúan como barreras para una prevención efectiva del VIH", como el estigma y la discriminación, la clase social, la edad, las desigualdades de género, la violencia, la violación de derechos sexuales, la criminalización de las distintas identidades de género o las deficiencias en el sistema de salud.

El comité defiende una perspectiva "interseccional" de defensa de los derechos sexuales y reproductivos que introduce el ámbito comunitario y permite implementar estrategias de promoción de la salud sexual y de forma multisectorial e integral.

ENCUESTA 'VIH Y DISCRIMINACIÓN'

El comité ha avanzado algunos de los datos de la encuesta 'VIH y discriminación' 2025, que indican que más de la mitad de las personas con VIH han sufrido discriminación por ello --serofobia--, un porcentaje que es del 45% en el caso de las mujeres.

Además, un 63% de los encuestados que viven en Barcelona afirma haber sufrido serofobia; un 21%, discriminación de género; un 30%, LGTBIfobia; un 21%, racismo o xenofobia; un 20%, discriminación por otras situaciones derivadas de salud, y un 19% por drogodependencia.

De todas las personas que han sufrido discriminación en los últimos 12 meses, un 35% lo han hecho en el ámbito de la salud --en atención primaria o especializada-- y un 27% en servicios sociales o la administración.

UN 87% NO DENUNCIA

Un 87% de los encuestados no ha denunciado las situaciones de discriminación que han sufrido --91% en el caso de las mujeres--, y un 57% afirma no poder vivir su sexualidad "de forma plena y segura" o le preocupa el estigma y la discriminación por VIH.

Un 48% cree que el VIH ha afectado negativamente su situación económico o el acceso a oportunidades de trabajo o a prestaciones sociales, y un 47% ha experimentado dificultades en acceder al alquiler de una vivienda, mismo porcentaje que las ha tenido en contratar pólizas de seguros.

Un 58% de los encuestados ha sentido que se ha vulnerado su derecho a la privacidad y a la confidencialidad en relación al VIH en el ámbito sanitario, y un 59% cree que el virus ha aumentado su vulnerabilidad a sufrir algún tipo de violencia machista o LGTBIfóbica.