El comité empresarial de la OCDE sitúa a CaixaBank como "modelo" de educación financiera

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Business at OECD (BIAC), la organización empresarial que representa a las empresas a nivel internacional ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha seleccionado a CaixaBank como "modelo internacional" de educación financiera en su informe 'The Business Case for Financial Literacy'.

El comité empresarial de la OCDE cita a CaixaBank como modelo a seguir por su "estrategia integral de educación financiera", que abarca diferentes grupos y sectores de la sociedad, y también reconoce en este ámbito a las entidades financieras españolas Funcas y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), informa CaixaBank en un comunicado este domingo.

El informe destaca entre las principales iniciativas internacionales varios programas de CaixaBank como las Finanzas para Jóvenes, un programa de voluntariado dirigido a enseñar conceptos financieros básicos a estudiantes de secundaria y el Aula CaixaBank, una plataforma educativa destinada a los accionistas de la entidad.

Además, también resalta la MicroBank Academy, plataforma de formación en línea para emprendedores con cerca de 100 cursos en habilidades digitales y la ImaginAcademy, un ecosistema de educación financiera digital dirigido a jóvenes.

El informe señala que la mejora de la educación financiera puede tener un impacto directo en la estabilidad macroeconómica y la reducción de riesgos de endeudamiento y fraude y, además, puede reducir la tasa de impago de los préstamos a los hogares y disminuir la relación entre deuda e ingresos.