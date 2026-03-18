Los Comuns actualizarán sus condiciones para apoyar los Presupuestos si Illa los vuelve a presentar

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho que los Comuns ya han anunciado al Govern que pedirán actualizar los acuerdos a los que habían llegado con el Ejecutivo para la aprobación del proyecto de Presupuestos que se ha retirado este miércoles, en el caso de que antes de agosto el Govern apruebe unas nuevas cuentas públicas.

En una rueda de prensa en el Parlament este miércoles después de que el Govern y ERC hayan pactado retirar los Presupuestos que debían someterse a su primera votación este viernes, ha defendido que "no es una buena noticia, pero no es la peor noticia", porque se ha ganado tiempo y no se ha roto nada entre el PSC y ERC, pero que no está nada garantizado a futuro.

Albiach ha comunicado al presidente, Salvador Illa, la necesidad de que, en el caso de que quieran llevar a la Cámara un nuevo proyecto en junio, los Comuns actualizarán sus condiciones para dar su aval, aunque no ha querido avanzar en qué línea se actualizarán sus condiciones.

"No serán los Presupuestos de 2026, serán unos Presupuestos de legislatura. Y si a esta situación le añadimos el impacto económico de la guerra, entenderán que los Comuns ya hemos comunicado al Govern que habrá que actualizar nuestro acuerdo para incluir todas aquellas medidas que son necesarias no sólo para 2026, sino también y sobre todo para 2027", ha justificado.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

En lo que respecta a sus acuerdos previos, Albiach ha explicado que han pactado con el Govern este miércoles que sus acuerdos "se mantienen al 100% y que, además, van incluidos en el suplemento de crédito", aunque no ha detallado la cuantía que tendrá este suplemento de crédito que el jueves aprobará el Consell Executiu.

De esta forma, ha detallado, el aumento presupuestario de las ayudas al alquiler o el refuerzo de las becas comedor se incluirían en esta inyección extra de recursos a las finanzas de la Generalitat.

También ha dicho que la tramitación de la limitación de las compras especulativas de vivienda debería seguir su curso: "No era un acuerdo económico, por tanto, evidentemente continúa sus trámites".

"DEBILIDAD DEL BLOQUE DE INVESTIDURA"

Albiach ha valorado que la retirada del proyecto es una mala noticia, aunque no la peor, que ella hubiera preferido que el viernes los catalanes hubieran sabido que en abril habría unos nuevos Presupuestos, y ha lamentado que se haya dado una imagen de debilidad del bloque de investidura formado por el PSC, ERC y los Comuns.

"No es una buena noticia porque van tarde, porque no hay nada garantizado, todo son futuribles, y porque además da una imagen de debilidad del blog de investidura. Si las izquierdas no son capaces de ponernos de acuerdo, al final la gente se cansa y se pregunta por qué votarnos", ha criticado.