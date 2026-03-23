Los Comuns apelan a la "responsabilidad" de Junts para convalidar el decreto de alquileres

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha pedido a Junts "asumir su responsabilidad social" con la convalidación del decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno que prorroga dos años los alquileres, una medida que asegura que no es partidista, sino que intenta resolver una crisis humanitaria fundamental.

En una rueda de prensa en la sede de los Comuns, Pisarello ha instado a los de Carles Puigdemont a negociar el decreto y se ha abierto a introducir compensaciones a los pequeños propietarios para que no salgan "perjudicados por estas medidas".

"De los 150.000 contratos que se renuevan en Catalunya no tengo ningún tipo de duda de que muchos de estos contratos son de familias que quizá son votantes de Junts", ha señalado.

Asimismo, ha sostenido que no se puede "esperar a que los partidos políticos entiendan esta emergencia" y, por ello, ha apelado a sindicatos de vivienda y ciudadanía, tomando como ejemplo las movilizaciones de los profesores de la semana pasada, para salir a la calle por la prórroga de alquileres y contra la especulación.

"Nos tenemos que poder blindar como sociedad ante lo que puede ser una ola especulativa brutal a raíz de la guerra y las consecuencias que puede tener", ha sostenido.

"PRESIONAR AL PSOE" Preguntado por la relación en el Gobierno entre PSOE y Sumar, a partir precisamente del decreto de prórroga de los alquileres, Pisarello ha apuntado que el papel de Sumar tanto en el Gobierno como fuera de él es el de "presionar al PSOE para que adopte medidas sociales valientes que no adoptaría si no fuera por esa presión".

"No es la primera vez que pasa, porque el PSOE sale con posiciones que en nuestra opinión no van a la raíz del problema social que tenemos sobre la mesa, y nosotros hemos hecho valer nuestra voz", ha asegurado.

CALENDARIO DE PRESUPUESTOS "ACEPTABLE"

Por otra parte, preguntado por los Presupuestos de la Generalitat, que la consellera de Economía, Alícia Romero, cree que se deberían aprobar entre finales de abril y mayo, Pisarello ha afirmado que el calendario "podría ser aceptable" si el Govern está dispuesto a discutir cuestiones sobre vivienda o educación.

"Todo lo que se pueda incorporar al suplemento de crédito que respete la filosofía y la concreción de lo que nosotros habíamos pactado pues lo haremos, y en la negociación de Presupuestos seremos tan exigentes como lo habíamos sido en la primera", ha concluido.

AYUDA A CUBA

Finalmente, Pisarello se ha referido al 'Convoy a Cuba' que este fin de semana ha llevado 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y en el que ha participado junto a Pablo Iglesias y otros líderes políticos de izquierdas.

Ha constatado la "situación de emergencia durísima que está poniendo en peligro la vida de niños y la vida de personas mayores" y ha subrayado que el pueblo cubano continúa resistiendo con mucha dignidad a las políticas que, ha dicho, tienen como principal causa las políticas criminales que está aplicando el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ha destacado que el Gobierno español es uno de los que ha mantenido la ayuda humanitaria a través de programas de la ONU, aunque ha concluido: "La implicación diplomática debe ser más contundente".