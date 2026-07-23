Los Comuns creen que Yolanda Díaz ha situado a España como referente internacional en trabajo

Archivo - La coordinadora de los Comuns , Candela López, interviene durante la segunda jornada de la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 17 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (Españ - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha celebrado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sostenido que ha convertido a España en un referente internacional en políticas de trabajo.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este jueves, López ha manifestado que Díaz es "una candidata que ha situado y defendido los derechos laborales como prioridad" y que ha situado a España como referente internacional por su labor al frente del Ministerio de Trabajo.

El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre, y se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022.