Comuns, ERC y la CUP registran una propuesta para que el Parlament investigue abusos en la Iglesia

Cid (comuns) critica que Pujol participara en un acto del Govern y pide a Alsina comparecer

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha anunciado este martes que su grupo ha registrado junto al de ERC y la CUP una propuesta para impulsar una comisión de investigación en la Cámara sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica.

En rueda de prensa con la diputada Susanna Segovia, Cid ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que la propuesta se apruebe por unanimidad cuando llegue al pleno: "La lucha contra los abusos sexuales, y especialmente los abusos en la Iglesia católica, no va de ideologías".

La propuesta, consultada por Europa Press, fija como objetivo de la comisión de investigación "aclarar el alcance de la pederastia dentro de la Iglesia católica para conocer toda la verdad y depurar responsabilidades", así como abrir un proceso de reparación para las víctimas, según el texto.

Quieren que la comisión investigue casos de violencias sexuales contra niños y jóvenes por parte de miembros de la Iglesia católica y aclarar las actuaciones de sus instituciones ante estos casos, así como evaluar la intervención de administraciones públicas y medidas para prevenir agresiones.

Preguntado por los medios, Cid ha explicado que también se dirigieron a Junts y al PSC-Units para impulsar conjuntamente la propuesta: "Nos hubiese gustado que hubiera sido así, y lo que esperamos es que voten de forma unánime".

Sobre el hecho de que los socialistas planteen ampliar el foco de la comisión y abordar los abusos sexuales no sólo en la Iglesia, Cid ha dicho que un planteamiento no es contradictorio con el otro y ha avisado de que "el argumento no sirve como una posibilidad para bloquear esta comisión de investigación".

CRÍTICAS A PUJOL

Cid ha criticado que el expresidente del Govern Jordi Pujol participara este lunes en un acto organizado por la Conselleria de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, porque considera que "no tiene ningún tipo de sentido que un defraudador confeso" interviniera en el acto.

Ha asegurado que han pedido la comparecencia de la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, sobre este asunto: "El intento de reparación y rehabilitación de una persona que ha confesado que tuvo dinero en paraísos fiscales no era lo más razonable".

Cid ha dicho que la participación de Pujol les ha generado consternación y vergüenza, y ha añadido que "otorgar honores a delincuentes confesos se parece más a una política de la Comunidad de Madrid y de Ayuso" que a lo que los comuns quieren para Catalunya.

EMERGENCIA HABITACIONAL

Segovia ha criticado que Cs y PP hayan pedido un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposición de ley de medidas ante la emergencia habitacional, y les ha acusado de estar "intentando con esta maniobra de filibusterismo parlamentario atrasar la aplicación de esta ley".

"En lugar de preocuparse por el precio que pagan por las mascarillas en algunos sitios en momentos de pandemia, se preocupan más por impedir leyes que lo que hacen es garantizar derechos a las familias más vulnerables", ha aseverado Segovia en referencia al PP y a la Comunidad de Madrid.

La diputada ha pedido a Cs y PP retirar esta petición de dictamen al CGE, que está estudiando el caso porque está establecido que pueden solicitarlo dos grupos parlamentarios, cuando en este caso se trata de un grupo (Cs) y de un subgrupo, ya que el PP forma parte del grupo mixto.