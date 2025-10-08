Los Comuns llevan al DPG prohibir "compras especulativas de vivienda" y aplicar la Tasa Zucman

La presidenta del grupo parlamentario Comuns Sumar, Jéssica Albiach, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El grupo de los Comuns en el Parlament reclama al Govern "estudiar e implementar los cambios legales necesarios para prohibir las compras especulativas de vivienda" ante el aumento del precio de la vivienda y las dificultades de acceso a la misma, así como impulsar la Tasa Zucman, que aumentaría el impuesto sobre el patrimonio a grandes fortunas.

Así lo han recogido en sus propuestas de resolución que han presentado este miércoles en el marco del Debate de Política General (DPG), y que se votarán este jueves en el Parlament, y defienden aplicar dicha tasa para que las fortunas con patrimonios superiores a 100 millones de euros tributen un 2% de su patrimonio.

En el ámbito de la vivienda, llevan algunos de los compromisos ya alcanzados con el Ejecutivo, como la rehabilitación de 150.000 viviendas para incorporarlas al parque de vivienda protegida; crear antes de noviembre de una unidad antidesahucios, y que el Govern actúe "de forma proactiva y con urgencia" para aplicar el régimen sancionador en vivienda.

CONTRATOS CON EMPRESAS ISRAELÍES

También quieren que el Parlament se posicione y condene "el genocidio" de Israel en Gaza y la detención de los tripulantes de la Global Sumud Flotilla, que tachan de ilegal, y se traslade a la Fiscalía la petición de que se investigue un posible crimen contra las embarcaciones y los participantes de la misión humanitaria.

Además, piden que el Govern garantice que en ningún contrato público de la Generalitat participen empresas que "operan ilegalmente en asentamientos israelíes", así como trabajar para excluir a Israel en eventos culturales y deportivos a nivel internacional y en Catalunya, y concretamente citan la Euroliga de básquet y el Tour de Francia 2026, que prevé salir desde Barcelona.

MÁS COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN

También plantean que Catalunya asuma "más y mejores competencias", disponga de más recursos y acuerde un modelo de financiación singular, y que se aplique de forma inmediata la Ley de Amnistía.

Otras propuestas de resolución hacen referencia al derecho al aborto, que pretenden blindar en el Estatut, así como doblar los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista y para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI, y reclaman también al Govern que proteja "de forma efectiva el derecho al padrón ante el aumento de obstáculos" en algunos municipios catalanes.

Finalmente, proponen al Parlament que traslade su apoyo al Pacte Nacional per la Llengua; la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, y que constate que las compensaciones ambientales por la anterior ampliación del Aeropuerto de Barcelona "no han conseguido sus objetivos".