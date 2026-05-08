Comuns pide mecanismos de control externos a los Mossos tras la presunta infiltración entre docentes

Archivo - El diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio en rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns, Andrés García Berrio, ha pedido este viernes la implementación de mecanismos independientes de control externos a los Mossos d'Esquadra después de que CGT, la Intersindical y Ustec·Stes hayan asegurado que descubrieron a 2 agentes de paisano del cuerpo en una asamblea de Barcelona este miércoles.

"De la misma forma que lo tiene el Reino Unido, al igual que lo tienen otros países democráticos, es bueno, es sano, es positivo, es democrático, tener un mecanismo de este tipo con capacidad de actuación, con capacidad de supervisión, con capacidad de investigación plena", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament.

Ha asegurado que los Comuns trabajarán para llevar este modelo al Parlamento, ha tildado el supuesto suceso de "traspasar líneas rojas" y de no tolerable y, aunque el partido no tiene la confirmación por parte de los Mossos, ha señalado que todos los indicios apuntan en dirección de la infiltración.

"El Govern debe ser implacable ante la presencia de agentes infiltrados en una asamblea sindical que está preparando huelgas, movilizaciones y que puede incluso estar planificando cuál es su estrategia de negociación con el propio Govern", ha dicho.

Ha reiterado la petición conjunta de este jueves de Junts, ERC, Comuns y CUP de convocar de forma "extraordinaria y urgente" las comisiones de Interior y Educación para que tanto la consellera de Educación, Esther Niubó, como la de Interior, Núria Parlon y el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, comparezcan ante el Parlament.