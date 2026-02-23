Los Comuns piden al Govern que haga "todo lo posible" para pactar los Presupuestos con ERC

Archivo - La portavoz adjunta de los Comuns Susanna Segovia (d), en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de los Comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha pedido al Govern que haga "todo lo posible" para conseguir el apoyo necesario para la aprobación de los Presupuestos, en referencia a las negociaciones con ERC, partido al que ha pedido responsabilidad.

"Quien debe conseguir el apoyo por los Presupuestos es el Govern. Por tanto, sí les podemos exigir que hagan todo lo posible para que estos Presupuestos se aprueben cuanto antes mejor", ha dicho en declaraciones a los medios en Tarragona.

Preguntada por las negociaciones del Ejecutivo con ERC, ha dicho que cada formación sabe cuáles son sus prioridades, que respetan y entienden los tempos de los republicanos, pero ha pedido que todas las fuerzas tengan el compromiso y la "responsabilidad de llegar a un acuerdo".

Segovia ha defendido el acuerdo alcanzado la semana pasada entre su formación y el Govern, que según ella ha hecho arrastrar al PSC a cosas que "ellos no quieren hacer", como limitar las compras especulativas en vivienda.

He añadido que el acuerdo ya prevé mecanismos de seguimiento de la ejecución de estos compromisos, mediante reuniones periódicas como las que mantienen desde la investidura en ámbitos, ha dicho, como el de vivienda.