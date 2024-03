Los Comuns piden al Govern no hacer "chantaje emocional" con los Presupuestos y descartar el Hard Rock

Mena asegura que no aprobar el PDU no implica indemnizaciones: "Que no nos quieran liar"



BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns, Joan Mena, ha instado al Govern a dejar de hacer "chantaje emocional al electorado" con los Presupuestos de la Generalitat de 2024, y ha insistido en que descarten el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock para poder entrar a negociar las cuentas.

En rueda de prensa este lunes, ha replicado así a las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que afirmó este domingo que si los comuns votan en contra de los Presupuestos "estarán votando 'sí' a continuar con los recortes que CiU hizo hace diez años".

Mena ha reclamado que Aragonès, lidere y que "no solo sea un gestor que queda secuestrado por una decisión política que se tomó en 2014 por parte de CiU, el PP y también el PSC".

También ha asegurado que no aprobar el PDU no implica indemnizaciones como asegura el Govern: "Que no nos quieran liar desde el Govern de Aragonès. La decisión no es técnica, es política", ha subrayado Mena.

El portavoz de los comuns ha situado la responsabilidad de "buscar fórmulas" para descartar el PDU en el Govern, y ha avisado de que esta es su condición para que su formación no presente una enmienda a la totalidad a las cuentas --el plazo para registrarla finaliza el próximo lunes--.

PRESUPUESTOS "DE PARCHES"

"Es profundamente decepcionante que ERC acabe comprando la agenda de Foment, de la patronal y del PSC, que es el partido más a la derecha que conocemos en los últimos años", ha sostenido el portavoz, que también ha señalado que el hecho de que se descarte el PDU del Hard Rock no implica el voto a favor de los comuns a los Presupuestos.

Ha criticado que las cuentas presentadas por el Govern se quedan curtas y les falta ambición: "Son Presupuestos de parches que no van a la raíz del problema", ha lamentado Mena, que ha detallado que este mismo lunes han celebrado una reunión sectorial de Presupuestos con el Govern, y Aragonès y Albiach han estado en contacto permanente en los últimos días.

Preguntado sobre si la sexta hora en la educación pública será también una línea roja en las negociaciones, Mena ha reiterado que su primera condición es que se descarte el Hard Rock y después ya se abrirán las negociaciones presupuestarias: "No hemos acabado con la primera condición, ya explicaremos las propuestas prioritarias".

UNILATERALIDAD

Sobre las palabras del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, de este fin de semana que dijo que el independentismo debe hacer frente a este Estado, haciendo "los sacrificios necesarios" para defender la independencia de Catalunya, Mena ha asegurado que Catalunya no está a favor de la unilateralidad.

"Ni siquiera una mayoría de Junts está por la unilateralidad", ha sostenido Mena, y ha asegurado que una muestra de ello es que los de Carles Puigdemont están negociando con el PSOE y con Sumar en el Congreso para aprobar la ley de amnistía, que ha deseado que salga adelante cuanto antes.

Al ser preguntado por los datos de ejecución presupuestaria del Gobierno central en Catalunya de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el primer semestre de 2023, el portavoz ha respondido que se debe hacer autocrítica, y ha asegurado que trabajarán desde el Gobierno central para que se ejecute lo presupuestado en Catalunya y el resto del Estado.