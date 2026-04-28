Los Comuns piden a Junts "no hacer un voto de clase" y que apoyen la prórroga de alquileres

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha emplazado de nuevo a Junts a "no hacer un voto de clase" y apoyen el decreto de prórroga de los alquileres que se votará este martes en el Congreso.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha asegurado que no dan la batalla por perdida, por lo que insisten al grupo que capitanea Miriam Nogueras que apoye la medida: "Que no se equivoquen, que no se sitúen al lado de la patronal, al lado de Sánchez Llibre, y se pongan al lado de los inquilinos".

Según Cid, están dispuestos a aceptar las demandas que Junts ha puesto sobre la mesa en la negociación, pero cree que las han utilizado de "excusa".

"Hay 300.000 catalanes que pueden ver como su situación a finales de mes se complica por una votación de Junts", ha advertido Cid, que ha acusado a Nogueras de mentir cuando afirma que lo precios de alquiler en Catalunya han subido y que se han reducido los contratos de alquiler.

También ha recriminado que Junts asegure que su política pasa por la construcción de vivienda cuando "entre 2013 y 2022 sólo construyeron 519 vivienda públicas en Catalunya".

A la espera de que la tarde de este martes también se vote el Consorci d'Inversions en el Congreso, punto en el que Junts también puede oponerse, Cid ha concluido: "Empieza a parecer que Junts es el partido del no a todo. No a la reducción de la jornada, no a la prórroga de alquileres, no al Consorci d'Inversions, no a la nueva financiación y no a la reducción del FLA".