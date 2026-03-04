Los Comuns piden el 'sí' de ERC a los Presupuestos ante la "incertibumbre internacional"

El diputado de los Comuns en el Parlament Lluís Mijoler - COMUNS

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns en el Parlament Lluís Mijoler ha pedido este miércoles a ERC que apruebe los Presupuestos de la Generalitat que el Govern ha pactado con los Comuns y ha llevado ya al Parlament, en un ejercicio de responsabilidad ante la "incertidumbre internacional".

"A ERC les quiero pedir que, por favor, necesitamos aprobar estos Presupuestos. Hay acuerdos que no pueden esperar mañana, ya que la situación en la que nos podemos encontrar de incertidumbre internacional puede tener consecuencias directas para Catalunya", ha dicho en declaraciones a los medios en Sant Joan Despí (Barcelona).

Ha dicho que las nuevas cuentas deben entrar en vigor a la mayor brevedad, y ha defendido que la recaudación del IRPF es importante y es "una medida que mejorará el día a día de Catalunya", pero que también lo harán los acuerdos que su formación ha alcanzado en el proyecto de Presupuestos.

MEJORAS EN MOVILIDAD

Mijoler ha destacado algunas de las medidas que acordaron en materia de movilidad, como el refuerzo de los buses interurbanos en Martorell, el bus directo entre Sant Feliu de Llobregat y Barcelona o una nueva línea que una Castelldefels, Viladecans, Gavà y Sant Boi de Llobregat con la Universitat Autònoma de Barcelona.

"Son cuestiones de movilidad concretas en el Baix Llobregat que mejorarán el día a día de la gente y que harán que estos Presupuestos se noten", ha valorado.

ESCUDO SOCIAL "IMPRESCINDIBLE"

Finalmente, ha apelado también a Junts para que den apoyo a las medidas del escudo social que decayeron la semana pasada en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno tiene previsto volver a llevar a la Cámara.

"Si los Comuns hemos sido capaces con seis diputados de ayudar y condicionar las mejoras sociales que aportan todos estos Presupuestos, les pido que los siete diputados del Congreso de Juntos apoyen el decreto del escudo social", ha afirmado.

Ha advertido que la incertidumbre en el escenario internacional puede suponer un aumento del precio de la energía y el posible bloqueo comercial con los Estados Unidos hacen "imprescindible que más que nunca" se aprueben las medidas de protección social del decreto.