La Conca d'Òdena (Barcelona) alerta de "relajamiento" de la población y pide responsabilidad

Se quintuplican el número de fallecidos en la primera semana de abril respecto al año anterior

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los municipios de la Conca d'Òdena (Barcelona) han alertado este miércoles de un "cierto relajamiento" de la población tras levantarse el confinamiento perimetral, y han hecho un llamamiento a la responsabilidad y a extremar la prevención para evitar un repunte de contagios.

En rueda de prensa telemática, el alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha reclamado a la población que no se relaje, y ha ejemplificado esta actitud en que las policías locales han realizado 41 denuncias del viernes al lunes y seis el martes, de las que "una de ellas ya había sido denunciada el día anterior", y ha reiterado que cualquier movimiento innecesario pone en riesgo a la comunidad.

Ante los datos a la baja, ha reiterado que el episodio es muy grave, y ha pedido que no haya relajación, continuar en la buena línea del confinamiento y se ejerza la responsabilidad porque un aumento de casos supondría "un golpe moral muy fuerte".

Castells ha ofrecido datos comparativos de mortalidad de los servicios funerarios municipales de los cuatro municipios confinados --Igualada, Vilanova del Camí, Òdena y Santa Margarida de Montbui-- entre el 1 y el 7 de abril: fueron 9 en 2019 y 50 en 2020, con lo que la cifra se ha quintuplicado.

El alcalde ha subrayado que de esas 50 personas --que no incluyen aquellos de la Conca d'Òdena que han podido fallecer en hospitales fuera del área-- desconocen cuántas han muerto por coronavirus, pero ha dicho que la diferencia anual es muy importante y seguramente puede significar, "no hace falta ser un Einstein", que el impacto del Covid-19 es importante, pero que los datos oficiales los tiene que ofrecer la Conselleria de Salud.

TRABAJADORES DE LA CONCA

Además de insistir en que los ciudadanos de la Conca d'Òdena mantengan el confinamiento, ha reiterado a Generalitat y Gobierno que los "tengan en cuenta" para los test masivos

Ha agradecido que el Gobierno haya tenido en cuenta a los trabajadores de la Conca d'Òdena que no estaban empleados en actividades esenciales para poder tener un permiso laboral retribuible de forma retroactiva, pero ha remarcado que no contempla a aquellos de fuera de la localidades confinadas que lo hacen en la Conca d'Òdena: "No dejaremos de reclamar lo que consideramos justo".