La Conca d'Òdena (Barcelona) confía en que el Gobierno "rectifique" la situación de los trabajadores

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha asegurado este jueves que los primeros ediles de los municipios confinados de la Conca d'Òdena confían en que el próximo Consejo de Ministros "rectifique" el real decreto ley para incluir una modificación sobre la situación de los trabajadores no esenciales de la Conca d'Òdena que lo hacen fuera y de aquellos que viven fuera y trabajan en este área.

En rueda de prensa, el alcalde ha afirmado que, tras la comparecencia del miércoles en la que mostró su decepción por la no inclusión, enviaron una carta al Gobierno central e intercambiaron llamadas, en las que les aseguraban que es "muy probable" que se modifique el decreto ante la, ha reiterado, emergencia laboral en la Conca d'Òdena que no se produce en otro lugar.

Castells ha confiado en poder "dar pronto la buena noticia" de que tira adelante la modificación, y ha llamado al Institut Català de la Salut (ICS) a que estas bajas se puedan tramitar lo más rápido posible y comience a trabajar para preparar la contingencia, ofreciendo el apoyo de los ayuntamientos de la Conca d'Òdena.

El alcalde ha explicado que se ha dado el "toque final" al hospital de campaña en el pabellón de Les Comes, con la esperanza de que no se tenga que usar, a lo que se suma que el 10 de abril estará lista la antigua Mútua Igualadina, dos equipamientos que pondrán a disposición de la Conselleria de Salud como autoridad competente.

Ha explicado que consideraron importante hacer un esfuerzo previo con el hospital de campaña, aunque no se llegara a usar, ha subrayado que otros consistorios lo están haciendo también, y ha afirmado que "ya les gustaría a muchas administraciones que les ofreciesen soluciones" como en este caso las que ofrece la Conca d'Òdena con el pabellón y la residencia.

Castells ha mostrado su máxima confianza en la Conselleria de Salud y ha alabado la "conducta ejemplar" de los habitantes de la Conca d'Òdena para que remitan los datos, llamando a que no se relajen en su confinamiento porque la mejor prevención es el aislamiento y la higiene.

Ha agradecido el trabajo de las residencias de ancianos en el área, ha recordado que pidieron desde el primer momento un plan de contingencia, y ha señalado que están haciendo un trabajo que no "les pertocaría" como es el de dotar de material a estos equipamientos, volviendo a hacer una llamada para que las administraciones les hagan llegar equipos de protección individual.

Preguntado por si pedirán la ayuda del Ejército, ha dicho que los expertos que asesoran dicen que por ahora no hace falta, pero ha subrayado que si fuese necesario los alcaldes no tendrían ningún inconveniente en pedir ningún tipo de ayuda: "Seremos felices si no hace falta porque querrá decir que el episodio remite", ha dicho.

El alcalde de Igualada también ha agradecido un mensaje de apoyo a la Conca d'Òdena que les ha hecho llegar el abad de Montserrat, Josep Maria Soler.