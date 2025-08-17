Un concierto gratis de jazz en el Port Olímpic celebrará el martes el Día Mundial de la Fotografía

Un concierto anterior de KBR Live y BSM - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic acogerá un concierto gratuito de jazz de un cuarteto de alumnos del Conservatori Liceu el martes por la tarde, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

Se hará a las 19.30 en el Moll de Mistral dentro del ciclo KBr Live, una programación cultural de verano impulsada por BSM, Fundación Mapfre e Institut de Cultura de Barcelona (Icub) sobre fotografía y artes escénicas.

La actuación está vinculada a 'La materia de las formas', la exposición de Edward Weston que se puede visitar en el centro de fotografía KBr Fundación Mapfre.

Marcel Barrera (voz), David Vicente (guitarra), Elvira Barnadas (violonchelo) y David Cobos (batería) interpretarán una selección de estándares jazzísticos que evocan la atmósfera sonora de la época de Weston.

Durante toda la jornada el centro KBr dará acceso libre a la exposición de Weston y también a la de Joan Andreu Puig Farran, 'La década convulsa'.