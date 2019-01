Un concierto tributo homenajea a Tina Turner este viernes en el Palau de la Música

Publicado 02/01/2019 16:56:49 CET

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un concierto tributo a Tina Turner, a cargo de Typically Tina, homenajeará este viernes en el Palau de la Música Catalana de Barcelona a las 22.00 horas a la cantante considerada como la "reina del rock", ha explicado la productora en un comunicado este miércoles.

El concierto repasará grandes éxitos de su carrera tras casi 60 años de su debut, con temas como 'What's Love Got to Do with It', 'We Don't Need Another Hero', 'Proud Mary', 'Private Dancer', 'River Deep - Mountain High' y 'The Best'.

Para emular la combinación de soul y rock and roll de la estadounidense, subirá al escenario la solista Karin Bello, que inició su carrera como bailarina de ballet en el Pasadena Dance Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) y lidera el grupo tributo Typically Tina.