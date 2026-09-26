Concluye el plan piloto de la herramienta EjCat en Girona para trámites judiciales en línea

Imagen del acto - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha dado por finalizado el plan piloto de la herramienta EjCat en las comarcas de Girona, que servirá para la tramitación electrónica de expedientes y procedimientos judiciales de manera ágil y eficiente facilitando trabajos como exhortos, conciliaciones y juicios verbales, ha informado este sábado el Ejecutivo un comunicado.

Se desplegará a partir de "principios de 2027" de forma progresiva en 14 municipios, entre ellos Roses, Banyoles y Salt (Girona), según ha destacado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el Encuentro de Jueces y Juezas de Paz de la demarcación de Girona, organizado por la Associació Catalana en Pro de la Justícia en Castelló d'Empúries (Girona) con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Anna Massot.

La medida se está llevando a cabo en el marco del Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028, que incluye también un nuevo modelo de agrupaciones territoriales de justicia (OJM) con 76 constituidas y 37 en trámite que tiene como objetivo reforzar la proximidad del sistema judicial.

El programa, además, incluye la modernización de espacios y formación especializada a jueces y personal en ámbitos como la conciliación, la resolución de conflictos y la ciberseguridad.

Asimismo, se han renovado más de 200 equipos informáticos en 160 oficinas de la provincia de Girona.